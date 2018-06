Zum dritten Mal wurde kürzlich in St. Pölten das Prädikat „Singende klingende Schule“ an insgesamt 162 Schulen aller Schularten im Land NÖ verliehen. Diese Auszeichnung wird vom Landesschulrat vergeben und ist an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft: regelmäßiges Singen in der Schule, Führung eines Schulchors, Teilnahme an Chorveranstaltungen wie dem österreichischen Jugendsingen oder dem Chörefest „Chorissimo“ und Mitwirkung an Veranstaltungen in der Öffentlichkeit.

Eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus dem Fachinspektor für Musikerziehung, Andreas Gruber, dem Landeskoordinator für Musikpädagogik, Erhard Mann, und dem Koordinator der Chorszene NÖ, Heinz Ferlesch, hatte die Einreichungen gesichtet und bewertet, und den Schulen das Prädikat zugesprochen.

Bildungsdirektor Johann Heuras legte in seiner Ansprache ein starkes Bekenntnis zur Förderung der Kreativität und des Singens an den Schulen ab und betonte mit dem Sprichwort „Singen spült den Staub von der Seele“ die Wichtigkeit dieser ursprünglichsten Form des Musizierens, die viele kognitive, aber auch soziale Kompetenzen vermittelt.

Unter den heuer ausgezeichneten Schulen sind auch die Volksschulen Herzogenburg, Inzersdorf und St. Andrä an der Traisen sowie die Neue Musikmittelschule Herzogenburg, die als eine von 50 Schulen bereits zum dritten Mal mit diesem Gütesiegel belohnt wurde.