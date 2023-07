Einstimmigkeit im Obritzberg-Ruster Gemeinderat

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung alle Punkte einstimmig beschlossen. Trotz Urlaubszeit fehlten lediglich drei Mandatare entschuldigt, geschäftsführende Gemeinderätin Lena Stöger (ÖVP) sowie die Gemeinderäte Josef Lehner (ÖVP) und Michael Hauser (Bürgerliste „Wir“).

Ein zentraler Punkt der 34-minütigen Sitzung waren zwei Berichte des Prüfungsausschusses unter Vorsitzender Gemeinderätin Petra Kocnar (Bürgerliste „Wir“). Bei der Prüfung im April wurden der aktuelle Finanzstand der Gemeinde unter die Lupe genommen und nicht weniger als 787 Belege geprüft. Bei der Sitzung im Juni waren es immerhin 409 Belege.

Offene Fragen wurden von ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart beantwortet, beispielsweise zu einem Brückengeländer. Dieses war vor einigen Jahren kostengünstig aus Restbeständen angekauft werden und soll nun bei der Fladnitz in Großhain montiert werden. Eventuell erfolgt die Montage sogar noch im heurigen Jahr. Fragen gab es auch zu einer Umwälzpumpe. Im Kindergarten gab es einen Schaden, verursacht durch einen Defekt an der Umwälzpumpe. Diese konnte repariert werden, zur Sicherheit schaffte man aber eine neue Pumpe an, da bei einem Totalausfall die Lieferzeit mehrere Monate betragen kann.