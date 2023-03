Gemeinde hat gut gewirtschaftet

In seiner Sitzung vom vergangenen Donnerstag hat der Gemeinderat alle Beschlüsse einstimmig gefasst.

Der Rechnungsabschluss 2022 ergab bei einem Schuldenstand von rund 3,2 Millionen Euro und einem Kassenbestand von rund 2,3 Millionen Euro ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Der Schuldenstand konnte dabei um rund 200.000 Euro, die Bürgschaften und Haftungen um knapp 100.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro gesenkt werden.

Im folgenden Tagesordnungspunkt ging es darum, dass das Festgeld bei der Bestbieter-Bank zinsengünstig veranlagt werden soll. Auch die weiteren Beschlüsse, wie die Zusatzvereinbarung für das EVN-Lichtservice für die Hausfeldgasse in Murstetten, die Lösungserklärung für ein Grundstück in Murstetten, der Dienstbarkeitsvertrag für die Errichtung der neuen Trafostation der EVN beim Sportplatz in Perschling und die Aktualisierung des digitalen Leitungskatasters wurden einstimmig gefasst.

Einigkeit herrschte auch bei der Auftragsvergabe für den Umbau der Bibliothek und die Anschaffung von Büchern und Medien.

Für die gemeindeeigenen Photovoltaik-Anlagen soll der Verein einer Energiegemeinschaft gegründet werden, der die Energie für die gemeindeeigenen Objekte wie Schule, Kindergarten, Kläranlagen, Pumpen oder Feuerwehrhäuser liefern wird.

