Verschärfte Lage, aber digitaler Unterricht funktioniert

Bis zu den Herbstferien ist das Schuljahr ohne Corona-Fälle problemlos verlaufen. Nach den Herbstferien sind einige Infektionsfälle aufgetreten, aber es musste nie eine Klasse ins Distance-Learning geschickt werden.

Jetzt im Jänner hat sich die Lage verschärft: „Seit Donnerstag ist eine Klasse im Distance-Learning, einige Schüler aus verschiedenen Klassen sind in Quarantäne und einige sind Corona-positiv getestet. Aber die Lehrpersonen sind so flexibel, dass sie die Kinder, die zuhause sind, mit Lernstoff versorgen und auch der digitale Unterricht stellt in der Zwischenzeit kein Problem mehr dar“, erklärt Direktorin Petra Schrott.

3. Klassen bisher ohne Schulveranstaltungen

Direktorin Petra Schrott: „Stimmung an der Schule ist gut.“ Foto: Thomas Heumesser

Bitter sei die Verlängerung der Risikostufe 3 gewesen, da der Skikurs vor Weihnachten nicht stattfinden haben können. Schrott: „Auch der Ersatztermin eine Woche nach den Weihnachtsferien musste wieder abgesagt werden. Für die Schüler der 3. Klassen ist das besonders traurig, denn sie konnten bis jetzt keine Schulveranstaltung genießen, weder die Schwimmwoche in der ersten Klasse, den Skikurs im vergangenen Schuljahr noch den Skikurs des heurigen Schuljahres. Aber es besteht die Hoffnung, den Skikurs Mitte März durchführen zu können.“

Alle Lehrpersonen der Sportmittelschule Wölbling sind geimpft und auch sehr viele Schüler ebenfalls, besonders jene aus den 3. und 4. Klassen. Schrott: „Die Stimmung in der Schule ist gut und es gibt keine Diskussionen und Unstimmigkeiten zwischen Geimpften und Ungeimpften. Wir hoffen, dass im zweiten Semester Schulveranstaltungen wieder stattfinden können.“

Schrott zeigt sich stolz: „Wir ziehen an unserer Schule alle an einem Strang und haben gemeinsam diese schwierige Zeit bis jetzt gut durchgestanden. Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass es bald besser wird.“

