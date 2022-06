Region Herzogenburg 2021/22: „Situation hat Schüler stark belastet“

Um es vorwegzunehmen: Nicht nur für die Pädagogen, auch für viele Schüler war das letzte Schuljahr stressig: „Es war ein anstrengendes Corona-Schuljahr, bei uns sind viele Projekte ausgefallen und mussten anderweitig ersetzt werden. Wir waren ein bisschen traurig, weil wir den Schüler heuer nur das bieten konnten, was im Bereich des Möglichen war – aber wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir haben mit ihnen besprochen, warum es in diesem Schuljahr etwas anders ist – und sie haben es gut aufgenommen. Dafür machten wir öfter einen Spaziergang, waren auf Spielplätzen unterwegs und es gab auch ein Picknick im Freien“, so die Direktorin der Allgemeinen Sonderschule, Angelika Winterleitner-Neumayer.

„Wir haben vom ersten Schultag an bis jetzt zum letzten durchgearbeitet, ohne finanzielle Entschädigung. Wir können nur hoffen, dass es im Herbst nicht so weitergeht.“ Bernhard Moser, Direktor an den Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf

Martina Teufl, Direktorin der Mittelschule und Musikmittelschule Herzogenburg, störten vor allem die stark wechselnden Vorgaben und Umstellungen im Corona-Schuljahr. Was am Freitag gegolten hat, war am Montag darauf schon wieder anders: „Ich hatte in diesem Jahr fast kein freies Wochenende, denn die Kontakt-Daten mussten akribisch verfolgt werden und die Direktion musste mit den neuesten Daten ständig zur Verfügung stehen.“

Ins gleiche Horn stieß Jürgen Selinger, Leiter der Polytechnischen Schule, der feststellte, dass das letzte Schuljahr nicht nur die Pädagogen durch den Mehraufwand stark belastete – denn es gab extrem viele Elterngespräche, um Probleme zu erörtern und soweit es ging, helfend einzugreifen – sondern auch an den Schülern nicht spurlos vorüberging.

„Die Situation in der Krise hat sie stark belastet, sie waren nicht so leistungsfähig wie sonst üblich – und das schlägt sich heuer leider auch in den Noten nieder“, so Selinger, der auch beanstandete, dass das Contact Tracing – das Nachverfolgen von Infektionsketten, um diese zu durchbrechen – in diesem Schuljahr sehr, sehr viel Zeit erforderte, aber dass es weder einen Zeitausgleich noch finanzielle Überstundenabgeltung für Lehrer gibt.

Auch Bernhard Moser, Direktor an den Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf, fand nicht nur die stark wechselnden Vorgaben belastend, sondern die ganze Corona-Situation, die das Schuljahr über im Vordergrund stand. „Wir haben vom ersten Schultag an bis jetzt zum letzten durchgearbeitet, ohne finanzielle Entschädigung. Wir können nur hoffen, dass es im Herbst nicht so weitergeht, denn das abgelaufene Schuljahr war nicht nur für die Pädagogen, sondern auch für die Schüler nicht einfach zu bewältigen.“

Hingegen weniger Probleme gab es in der Allgemeinen Sonderschule Traismauer-Stollhofen. „Da wir eine sehr familiäre Schule sind und kein Distance-Learning hatten, war für unsere Schüler das vergangene Jahr kein großes Problem. Außer das wir Masken trugen, Turnen und Musik größtenteils im Freien stattfand, gab es keine großartigen Veränderungen im Schulalltag. Auch das Testen wurde bedürfnisgerecht gelöst und stellte so kein Problem dar. Da jedes Kind bei uns intensiv wahrgenommen und unterstützt wird, auch während der Pandemie, sind uns keine zunehmenden psychischen Problemen unserer Kinder aufgefallen“, erklärt Renate Obritzberger, Schulleiterin der ASO.

