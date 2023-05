Nussdorfer Künstler-Talent veröffentlich neuen Song

Emma Winter ist eine aufstrebende Nachwuchskünstlerin, die im Rahmen des Traisentaler Weinfrühlings beim Weingut Müllner mit einer Solodarbietung am Klavier und Gesang für gute Stimmung sorgte.

Mit 19 Jahren ist die aus Nussdorf stammende Musikerin sehr engagiert und sammelte schon viel Erfahrung. Emma ist aber nicht nur Solokünstlerin, sie durfte auch schon mit ihrer Band „Emma and the J´s“ viele Konzerte spielen und sich über etliche Preise freuen.

Seit dem Wintersemester 2022/23 studiert die 19-Jährige Instrumental- und Gesangspädagogik mit dem Schwerpunkt „Gesang, Jazz und Popularmusik“ auf der Jam Music Lab University in Wien, wo sie die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und über sich hinauszuwachsen. Die junge Musikerin schreibt auch ihre eigenen Lieder, die sie entweder solo oder mit ihrer Band auf die Bühne bringt.

Eines ihrer Lieder „Not A Race“ durfte sie im Herbst bei der NÖ Veranstaltung „Young composers in concert“ präsentieren. Besonders stolz ist sie auf ihr neues Lied „Sunflower“, das sie vor Kurzem im Studio mit Band aufgenommen hat. Es erscheint in Kürze auf Spotify und Soundcloud, wo man es hören und genießen kann. In Zukunft möchte Emma weiterhin Lieder schreiben und sich eine Karriere als Musikerin aufbauen. Auch das Aufnehmen eines Albums hat sie in Aussicht sowie viele weitere Auftritte.

Möglicherweise ist die Nussdorferin in ihrer Heimatgemeinde gar nicht so bekannt. Denn Winter ist ein Künstlername, wie sie im NÖN-Gespräch verrät: „Eigentlich heiße ich ja Geier, aber ich wollte immer einen Künstlernamen.“ Sie fand ihn im Mädchennamen ihrer Mutter. Neben dem Studium und der Musik hat Emma Winter natürlich auch noch andere Hobbys: „Yoga, Sport, etwas mit Freunden unternehmen“, zählt sie lächelnd auf.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.