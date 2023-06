Sommerferien: In Traismauer kommt keine Langeweile auf

Die Stadtgemeinde Traismauer hat sich auch für die kommenden Sommerferien wieder ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche überlegt. „Ganze 17 unterschiedliche Angebote wurden heuer zusammengestellt. Es gibt ganze Wochenprogramme, aber auch einzelne Ausflüge oder Tagesprogramme“, freut sich Bürgermeister Herbert Pfeffer über das neue Ferienprogramm für die jungen Traismaurer Bürger. Von der Erlebnis-Sport-Woche über eine mystische Märchenwanderung bis hin zum Fischerlager am Eisteich ist für jedes Kind etwas Passendes dabei. Die Angebote sind für Kinder und Jugendliche verschiedensten Alters geeignet.



Gestartet wird schon vor den Sommerferien, und zwar am Samstag, 24. Juni, mit dem Run4Bees- & Run4Trees-Festival. Hier können Kinder und Jugendliche gemeinsam für den Umweltschutz in der Römerstadt mitlaufen. Anschließend geht es gleich am ersten Ferienwochenende weiter mit einem Fußballcamp des SC Traismauer. Auch einige Vereine wie der Musikverein Traismauer, der SC Traismauer Tennis, der ATUS Traismauer Tischtennis, der Verein für Klöppel und textile Spitzenkunst in Österreich oder der Fischereiverein Unteres Traisental bieten wieder spannende Tage an. Den Abschluss bildet der ÖTB- Turnverein mit einem bunten Turntag.

Nähere Informationen gibt es bei der Stadtgemeinde Traismauer unter stadtgemeinde@traismauer.at oder 02783/8651.