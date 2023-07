Herzogenburg hat gebebt

„Herzogenburg muss beben“, versprach der Obmann der FPÖ Unteres Traisental Sascha Pospischil am vergangenen Samstag bei der Sommerparty, die abends am Rathausplatz über die Bühne ging. Und sie bebte – das Wetter war positiv, der Platz war voll, es wurde gesungen, geschunkelt und getanzt, was das Zeug hielt – und die Band „Freiham“ spulte ihr gesamtes Programm ab. Um 22 Uhr gab es eine große Verlosung von zahlreichen Preisen, die die heimische Wirtschaft und einige FPÖ-Granden zur Verfügung gestellt hatten. Es war ein gelungenes Fest durch und durch. Für kühle Getränke sorgten die Schirmbar Zeitlos und das Pub 42 – und Sascha Pospischil bedankte sich bei Anja Bertl, der Familie Ortner und dem gesamten FPÖ-Team, denn ohne deren Unterstützung wäre so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen.

Unter den vielen Besucherinnen und Besuchern sah man auch FPÖ-Bundesrat Andreas Arthur Spanring, Landesrat Christoph Luisser, Landtagsabgeordnete Edith Mühlberghuber, Herta Jaklitsch, Gabi Kunst, Isabella Sattler, Johann Krendl, Felicia Schilcher und Brigitte Gill.