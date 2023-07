Sparverein „Lindenwald“ feierte in Grünz

Sparvereine gehören ja eher zur aussterbenden Zunft, doch in der Marktgemeinde Obritzberg-Rust gibt es einen Sparverein, der lebt. Und lebendig ist. Am vergangenen Freitag lud der Sparverein „Lindenwald“ zum Sommerfest bei Familie Schalhas ins Würstelstandl bei Grünz ein. Obmann Franz Schrefl und sein Stellvertreter Josef Wallner freuten sich über das Kommen vieler Gästen. Unter ihnen befand sich auch Vizebürgermeister Franz Hirschböck. Die Besucher hatten viel Spaß bei der Veranstaltung und konnten sich mit köstlichen Speisen und Getränke verwöhnen lassen. Kein Wunder, dass das Sommerfest erst in den späten Abendstunden ausklang.