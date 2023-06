Bläserkorps Hollenburg-Wagram spielte groß auf

Nach mehrjähriger „Freiluft-Konzertpause“ lud das Bläserkorps Hollenburg-Wagram heuer zu einem Konzertabend erstmals in den Innenhof des Weingutes Brachmann in Wagram ein. Obmann Johann Wildthan junior konnte dazu zahlreiche Besucher, unter ihnen auch die Bürgermeister Herbert Pfeffer (Traismauer) und Heinz Konrath (Nussdorf), die Stadträte Veronika Haas und Georg Kaiser, Gemeinderätin Elisabeth Nadlinger, Bezirksobmann Martin Aschauer von der Bezirksarbeitsgemeinschaft Krems des NÖ Blasmusikverbandes sowie den Traismaurer Musikvereins-Obmann Reinhard Pimperl und seine Stellvertreterin Nicole Weiss begrüßen. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeisterin Sophie Hofstätter-Stöger, die auch mehrfach ihre Gesangskünste unter Beweis stellte, wurde ein abwechslungsreiches Konzertprogramm für verschiedenste Musikgeschmäcker dargeboten. Das Jugendorchester „Vivace Vivente“ unter der Leitung von Philipp Gruber stellte mit einem unterhaltsamen Programm sein Können ebenfalls unter Beweis. Durch das Programm führte Ricarda Trümmel. Im Rahmen des Sommer-Konzerts wurden mehrere Musiker des Bläserkorps für ihre langjährige, musikalische Tätigkeit (Anmerkung: 15- jährige aktive Musikausübung) mit der Ehrenmedaille in Bronze des NÖ Blasmusikverbandes ausgezeichnet. Nach mehreren Zugaben erhielten die Musiker viel Applaus für den gelungenen Konzertabend.