Reiselust kehrt auch im Bezirk St. Pölten zurück

„Es gibt erfreulicherweise einen Aufwärtstrend“, stellt Isabella Bayer fest. Im Reisebüro Korrak in Neulengbach werden heuer wieder viele Reisen gebucht, es gibt sogar schon erste Anfragen für Weihnachten.

„Viele Leute sagen, wir waren jetzt zwei Jahre eingesperrt, wir wollen endlich wieder auf Urlaub fahren“, schildert die Tourismus-Expertin. Die Reisebestimmungen werden wieder einfacher, die Einschränkungen werden teilweise weniger.

„Die Leute schätzen es, wenn sie einen Ansprechpartner haben“ Isabella Bayer zum "Comeback" der Reisebüros

Im Reisebüro Korrak sind für den Sommer eindeutig Flugreisen nach Griechenland der Favorit. Gefragt ist auch Spanien. Viele Kunden buchen auch Urlaub in Italien oder Kroatien - mit eigener Anreise mit dem Pkw. Auch die Türkei ist laut Isabella Bayer heuer wieder gefragt: „Diese Destination ist wieder im Kommen.“

Für den Herbst-Urlaub zählen Zypern und Ägypten zu den gefragtesten Urlaubszielen, den heimischen Winter wollen viele Korrak-Kunden mit einer Reise auf die Malediven oder nach Mauritius abkürzen.

Das Fernweh ist also bei vielen Menschen da. Und viele buchen heuer nicht online, sondern lassen sich aufgrund mancher Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie in einem Reisebüro beraten. So kommen ins Neulengbacher Reisebüro sowohl neue Kunden als auch Kunden von früher, die schon länger nicht bei den „Travel Angels“ gebucht haben.

„Die Leute schätzen es, wenn sie einen Ansprechpartner haben“, weiß man bei Korrak. Dort wird davon abgeraten, auf Last-Minute-Angebote zu warten, denn teilweise sei für die Sommerferien schon jetzt die Auswahl bei den Hotels eingeschränkt.

Trauerspiel ist abgemildert

Corona spielt nach wie vor eine Rolle, stellt Birgit Fuchs von Kneissl Touristik in St. Pölten fest. Doch das Trauerspiel um Warteschlangen für Covid-Tests, Quarantänebestimmungen und Einreiseformularen ist in dieser Reisesaison zumindest etwas abgemildert.

Allerdings: „Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, die ihre Einreisebeschränkungen aufgehoben haben, sind viele Fernreisen aufgrund von Quarantänebestimmungen bei der Einreise noch immer nicht durchführbar“, erzählt Birgit Fuchs.

Covid hat noch einen Einfluss auf die Reisebuchungen, stimmt Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen zu, etwa gibt es einen Fokus auf kurzfristige Stornomöglichkeiten. Aber die Vorfreude, etwas freier reisen zu können, überwiegt.

Viele Menschen hätten keine Lust mehr auf Urlaub in Österreich: „Momentan bekommt man oft zu hören, ‚Österreich ist zwar wunderschön, aber jetzt wollen wir wieder Strand und Meer und vor allem das mediterrane Urlaubsgefühl verspüren‘“, sagt Dallinger.

Beliebt deswegen Ziele im Mittelmeer wie Mallorca, Ibiza, Sardinien und die griechischen Inseln. Fuchs von Kneissl-Touristik bemerkt aber auch einen Trend in den Norden nach Island, Skandinavien und Großbritannien.

