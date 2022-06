Traismauers „Dino“ ist preisgekrönt: Projekt bei Schulfest vorgestellt

Werbung

Im Schuljahr 2021/2022 setzte die Allgemeine Sonderschule (kurz: ASO) Traismauer - Stollhofen zusammen mit dem Kindergarten Traismauer ein ganz besonderes Kooperationsprojekt in die Tat um. Die Dinosaurierfigur vor dem Kindergarten 1A – untere Traisenlände wurde von Schülerinnen und Schülern der ASO neu bemalt und bunt gestaltet.

Bunte Schmetterlinge helfen dem kranken und grauen Dino

„Die Renovierung und Neugestaltung des Dinos wurde in eine Geschichte verpackt und so zu einer Erzählung über die farbenfrohe Gefühlswelt des Dinos verarbeitet. Der Dino namens ‚Doni‘ fühlte sich zunächst krank und ganz grau. Auf der Suche nach Linderung traf er bunte Schmetterlinge, jeder mit einer gewissen Farbe und einem dazu passenden Gefühl.“, so die ASO Schuldirektorin Renate Obritzberger.

Weiters: „Doni lernte diese Schmetterlinge kennen und Farbe und Gefühl wurden ein Teil von ihm. So wurde aus dem grauen Dino ein bunter und an Gefühlen reicher Doni. Letztlich entstand eine berührende Erzählung über die farbenfrohe Gefühlswelt des Dinos. Seine wichtige Botschaft lautet: Alle Gefühle dürfen ein Teil von uns sein!“

Im Rahmen eines „Dino-Fests“ (Schulfest) wurde das Projekt der Öffentlichkeit in Form von Erzählungen, Liedern und Kurzfilmen vorgestellt. Mit dabei waren unter anderem auch Bürgermeister Herbert Pfeffer und Schulqualitätsmanager Helmut Zehetmayer.

Das Dino – Schulprojekt wurde auch beim Wettbewerb „100 Jahre NÖ“ eingereicht und erhielt dabei den Regionalpreis und in der Kategorie „Projekt und Initiativen“ beim Landespreis den 3. Platz. Einmal mehr bewies die ASO Stollhofen ihre Kreativität und den Teamgeist, der an der Schule herrscht.

