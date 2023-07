Mit Fackeln durch das nächtliche Ossarn

Ein voller Erfolg war auch heuer wieder die Sonnwendfeier mit dem großen Lichterumzug durch das Dorf, zu dem die Ossarner Florianijünger und die Ratscherkinder am vergangenen Freitag eingeladen haben. Nachdem die Feier witterungsbedingt um eine Woche verschoben worden war, hat sie dieses Mal der Wettergott nicht im Stich gelassen. Hunderte Besucher tummelten sich bereits am frühen Abend auf dem Feuerwehrgelände – und Kommandant Franz Burgstaller hatte mit seiner Crew mit dem Aufstellen der Zusatzbänke und -tische alle Hände voll zu tun. Ein Höhepunkt wir wie immer der große Lichterumzug, an dem sich Groß und Klein beteiligten. Im Anschluss wurde mit den Fackeln der große Holzhaufen entzündet – und zum Abschluss erwartete ein großartiges Feuerwerk die zahlreichen Gäste, die nicht nur aus Herzogenburg, sondern auch aus den umliegenden Dörfern gekommen waren.

Unter den vielen Besuchern sah man auch Bürgermeister Christoph Artner, Künstler Georg Pummer, Sportlehrer Max Kumpera, Martin Denk, Johann und Sonja Rieder, Charly Hacker mit Birgit Haas, die Familien Manseder und Figl sowie Carina Mader und Mario Kaiser.