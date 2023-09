Ein Zagginger bei Europa- und Weltmeisterschaft im Triathlon

Gerhard Binder gilt als umtriebiger und sehr aktiver Zeitgenosse, war er doch 20 Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zagging und maßgeblich bei der Zusammenlegung der Feuerwehr Zagging mit der Feuerwehr Hain beteiligt. Weiters ist er Obmann der Abwassergenossenschaft Zagging, wo er maßgeblich an der Gründung und der Umsetzung mitgewirkt hat.

Vor rund zehn Jahren entdeckte er eine neue Leidenschaft, den Triathlon. Begonnen hat er in einer Staffel beim Ironman als Schwimmer, damals war er noch zufrieden, wenn er in der Karenzzeit das Ziel erreichte. Mittlerweile ist er zu einem echten Triathleten geworden, viel Training und ein unbeugsamer Wille führten ihn ans Ziel. Das Jahr 2023 sollte zu seinem besten seiner Karriere werden. Mit gleich zwei Qualifikationen für die Europameisterschaften und eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft kann er auf herausragende Leistungen zurückblicken.

Den Anfang machte ein Triathlon in Obergrafendorf über 3.200 Meter. Durch seine hervorragende Platzierung sicherte er sich seinen Platz bei der Europameisterschaft in Madrid, die im Juni in der Kategorie Kurzdistanz ausgetragen wurde. Doch dies war nicht das einzige Highlight für den spätberufenen Athleten. Beim Mostiman-Triathlon zeigte er erneut sein Können und qualifizierte sich zusätzlich in der Kategorie Sprint.

10.000 Teilnehmer aus 32 Nationen

Doch das ist noch nicht das Ende seiner beeindruckenden Saison: Dank seiner Leistungen erhielt er die Gelegenheit, an der Weltmeisterschaft in Hamburg teilzunehmen. Rückblickend auf diese globale Veranstaltung, bei der 10.000 Teilnehmer aus 32 Nationen antraten und 250.000 Besucher vor Ort waren, kommentiert Gerhard Binder: „Das war zweifellos eine unvergleichliche Erfahrung." Seine Platzierungen können sich auch sehen lassen: Europameisterschaft Olympische Distanz 39. Platz; Europameisterschaft Sprint 49. Platz und Weltmeisterschaft 88. Platz.

Gerhard Binder möchte es nicht versäumen, seinen aufrichtigen Dank für die sportliche Unterstützung auszusprechen, die er durch den österreichischen Triathlonverband sowie durch die Zweiradfreunde Kleinhain erfahren hat. Er unterstrich, dass trotz seiner individuellen Leistung das unterstützende Team und insbesondere seine Ehefrau Renate nach wie vor einen fundamentalen Teil seines Erfolges darstellen, ohne die er diese beeindruckenden Resultate nicht erreicht hätte.

Als krönenden Abschluss der Triathlonsaison galt es noch, den 60. Geburtstag zu zelebrieren. 200 Gäste aus nah und fern feierten den erfolgreichen und allseits beliebten Athleten. „Die Feierlichkeiten waren genauso anstrengend wie meine Wettkämpfe“, so der glückliche Jubilar.