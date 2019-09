Eurospar kommt nach Herzogenburg .

In den nächsten Monaten entsteht in Herzogenburg in der Traismauerstraße 29, zusätzlich zum bestehenden SPAR-Supermarkt, ein großer Eurospar mit rund 1.200m² Verkaufsfläche, einem Sortiment von rund 18.000 Artikeln und mehr als 95 Parkplätzen. Eröffnet wird am 27. November.