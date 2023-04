Kinder eroberten Herzogenburger Boulderhalle

Langeweile war – zumindest für bewegungsfreudige Kinder – in der Osterferienwoche ein völliges Fremdwort, denn viele kamen in die „Kraftwerk“-Boulderhalle, wo Klettern, Spielen oder auch Malen auf dem Programm standen. „Wir freuen uns immer wieder, wenn Kinder vorbeikommen, einmal für ein paar Stunden ihr Handy vergessen und ihr sportliches Geschick ausprobieren“, so Erich Dorwekinger von den Naturfreunden, der dort Dienst machte. „Unser Team besteht hauptsächlich aus Eltern kletterbegeisterter Kids, daher ist es uns ein Anliegen, dass in unserer Halle viele Kinder sind. Mit einem abwechslungsreichen Kursangebot und zahlreichen spannenden Wettbewerben wollen wir ihnen möglichst viel Action bieten. Wer spezielle Kursanfragen hat oder mit ein paar Freunden eine eigene Boulderparty feiern will: Wir sind gerne für alle Wünsche offen.“

Auch viele sportbegeisterte Jugendliche und Erwachsene kommen in die Boulderhalle, die in jüngster Zeit auch durch den 18-jährigen Herzogenburger Kevin Amon bekannt geworden ist. Amon holte im vergangenen Jahr unter anderem den Sieg bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften und gewann die Goldmedaille bei den Jugend-Europameisterschaften in Augsburg. Er klettert seit vielen Jahren hier im Wettkampfteam.

