Jungschar Weißenkirchen erlebte abwechslungsreiches Lager

Das diesjährige Lager der Jungschar Weißenkirchen an der Perschling fand in Steinakirchen am Forst statt. Unter dem Motto „A Büdl an der Waund" begaben sich acht Leiter, drei Helfer und zwei Köchinnen gemeinsam mit den aufgeweckten Kindern auf eine aufregende Reise durch verschiedene Fernsehsendungen und Kanäle.

Schon zu Beginn der Woche wurden die Jungscharkinder in die Welt von „Was ist was" entführt. Im Laufe der Woche durften die Nachwuchsbäckerinnen und -bäcker ihr Talent in der Sendung „Das große Backen" unter Beweis stellen. Es entstanden tolle Kreationen, die nicht nur köstlich, sondern auch kreativ waren. Natürlich durfte auch ein Besuch in der zauberhaften Welt von „Harry Potter" nicht fehlen. Die Kinder wurden in die magische Welt der Zauberei eingeführt und lernten unter anderen einige Tricks von Professor Flitwick höchstpersönlich. Auch ein Krimidinner mit einem Acht-Gänge- Menü und ein Besuch bei den Olympischen Spielen stand unter vielen anderen spannenden Welten am Programm.

Der Wortgottesdienst am Lager stand unter dem Motto „Du bist ein Teil vom großen Ganzen" und bot den Kindern die Möglichkeit, über ihre Rolle in der Gemeinschaft nachzudenken. Es wurde deutlich, wie wichtig jeder Einzelne ist und wie viel Freude es bereitet, gemeinsam etwas zu erreichen. Ein weiteres Thema, das die Jungschar die fünf Tage begleitete, waren die Glücksmomente, da die Nachrichten oft von negativen Ereignissen dominiert werden. Im Abendlob wurde darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese schönen Momente im Leben festzuhalten und zu schätzen.

Die von Stefanie Erber und Barbara Schauer organisierte Woche kostete pro teilnehmendem Kind etwas mehr als 100 Euro, Gemüse für die Verpflegung wurde wie in den Jahren vorher von der Familie Buchinger aus Langmannesdorf gesponsert. Stefanie Erber: „Das Highlight der Woche war auf jeden Fall die Party am Donnerstag, bei der die Jungschar in die Welt der „Dancing Stars" reiste. Die Kinder hatten die Woche fleißig Tänze einstudiert und präsentierten stolz ihr Können vor einer begeisterten Jury. Es war ein Abend voller Musik, Tanz und guter Stimmung." Die Jury bei „Dancing Stars" waren Iris Stöger als Balázs Ekker, Melanie Stöger als Karina Sarkissova und Hannah Würschinger als Nicole Burns-Hansen. Ihr Resümee: „Das Lager der Jungschar Weißenkirchen an der Perschling war ein aufregendes Erlebnis für alle Beteiligten. Die Kinder konnten nicht nur ihre Talente neu entdecken, sondern auch eine Menge Spaß haben und gemeinsam viele Abenteuer erleben."