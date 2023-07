In den Ferien gibt es in Traismauer keine Langeweile

Rund 25 Kinder nahmen an der ersten „Feriensportwoche“, die von der Organisation „Xund ins Leben“ betreut wurde, in Traismauer teil. „Xund ins Leben“ wurde 2007 in Graz gegründet. Ein kreatives, junges und dynamisches Team von Leuten, die sich eingehend mit dem Thema der Gesundheit auseinandersetzen (Sportpädagogen, Sportwissenschafter, Ärzte, Kinesiologen, Diplompädagogen, Ernährungswissenschafter, Psychologen), hat sich das Ziel gesetzt, mit innovativen, gesundheitsorientierten Programmen vor allem Kinder, Jugendliche und deren Familien „zu bewegen“. Bei den Schulprogrammen und Feriencamps kommen vor allem Sportpädagogen - vorwiegend Studenten aus den Fächern Sport-Lehramt und Sportwissenschaften mit ausreichender Praxiserfahrung im Umgang mit Kinder- und Jugendgruppen - zum Einsatz. Abgestimmt auf das Alter der teilnehmenden Kinder, standen neben dem Spaß am Sport nachfolgende Programmschwerpunkte im Mittelpunkt: Coole Trend- & Summersports, Natur- & Abenteuer, Fun & Teamsports, International Sports, Bewegungskünste & Zirkus, Summerdance sowie Fitness & Gesundheit.

Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen verbrachte man auch Zeit an den Traismaurer Gewässern (Badeseen und Traisen). Zum Abschluss der Feriensportwoche wurde vor Vertretern der Stadt Traismauer, Eltern und Angehörigen eine unterhaltsame Tanz- und Sportakrobatikvorführung geboten.

Von Montag, 7., bis Freitag, 11. August, täglich von 9 bis 17 Uhr, findet für 6- bis 14-jährige Buben und Mädchen eine weitere Feriencampwoche mit der Betreuung durch „Xund ins Leben“ statt. Eine Anmeldung ist online unter: www.xundinsleben.com --> Feriencamps --> Anmeldung möglich. Ein Großteil der Kosten wird von der Stadtgemeinde Traismauer übernommen.