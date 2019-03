Die Allgemeine Sonderschule Traismauer führt im Frühjahr ein neues Projekt mit dem Titel „Therapiegarten“ durch. Ermöglicht wurde es durch die „Lauffreunde Traismauer“, die sich wiederum in den Dienst der guten Sache gestellt haben und beim „Adventlichtlauf“ von Mariazell nach Traismauer Spenden gesammelt haben. Die Hälfte des Erlöses ging auch in diesem Schuljahr wieder an die Sonderschule Traismauer.

„Mit dem Geld wird in diesem Schuljahr ein ganz besonderes Projekt umgesetzt – ein spezieller Therapiegarten. Ganz im Zeichen des neuen gesunden Stils der Schule soll hier zusätzlich die körperliche, soziale und psychische Gesundheit der Schüler gefördert werden“, erklärt Schulleiterin Renate Obritzberger.

„Ort zum Genießen, Staunen, Arbeiten“

Der Therapiegarten bietet eine Erweiterung als Lern- und Lebensraum und einen Ausgleich zum Schulalltag. Spielerisch vermittelt er Kenntnisse im Umgang mit der Natur, fördert gesunde Ernährung und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Körper. Obritzberger: „Der Garten ist ein Ort zum Beobachten, Staunen, Arbeiten und Genießen.“

Die Planung ist weitgehend abgeschlossen und in den vergangenen Tagen wurde mit den ersten Vorarbeiten für den Therapiegarten begonnen. „Mit dem Spatenstich starteten wir offiziell unser Gartenprojekt. In den nächsten Tagen und Wochen erfolgt die Umsetzung.

Dabei werden wir von Mitarbeitern des städtischen Wirtschaftshofes und Mitgliedern des Verschönerungsvereins Stollhofen unterstützt werden. In Zusammenarbeit mit Maria Holzbauer, die im Zuge ihrer Ausbildung zur akademischen Gartentherapeutin das Projekt umsetzen wird, entsteht aus dem Schulgarten ein Therapiegarten für unsere Schüler“, blickt Renate Obritzberger voraus.

Zwei Hochbeete für Gemüse und Kräuter zur Verwendung in der Schulküche, eine Sitzgelegenheit zum Essen und Verweilen, für den Schatten eine Überdachung und ein Baum, Beeren und Sträucher zum Naschen und Blumen für die Sinne sollen im neuen Garten ihren Platz finden.

„Speziell für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf wird ein ,Tastweg‘ entstehen. Wichtig war auch, die Schüler in die Planung mit einzubeziehen. Der Wunsch nach einem großen ,Mensch-ärgere-dich-nicht‘- Spielfeld wurde zusammen mit Kindern und Pädagogen geplant und schon abgesteckt“, so Renate Obritzberger weiters.

„Bis zur Fertigstellung liegt noch viel Arbeit und Einsatz vor uns"

Unterstützung gibt es auch von der Neuen Mittelschule, die im Werkunterricht die Palettenbänke für den Therapiegarten herstellen wird. Der vielseitige Künstler Sascha Rier wird für die kunstvolle Beschattung, den Tisch und ein Kräuterbett verantwortlich zeichnen. Die Schulleiterin abschließend: „Bis zur Fertigstellung liegt noch viel Arbeit und Einsatz vor uns. Unser Ziel ist es aber, diesen Garten gemeinsam mit den Schülern zu einem neuen Lern- und Lebensraum zu gestalten - für eine Schule zum Wohlfühlen!

Die Fertigstellung des Therapiegartens ist bis Anfang Mai geplant.

Die große Präsentation des neuen Gartens findet in feierlichem Rahmen am Freitag, 12. Mai, um 17 Uhr statt.