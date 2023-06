Traismauer: Branchenspektrum in Römerstadt wird erweitert

Am Fiali-Ring des Campus 33 fand der Spatenstich für die Errichtung eines neuen Bürogebäudes samt Lagerhalle der Firma „Fiber IT & Digitalisierungs GmbH“ im Beisein von Gemeindevertretern statt. Der Eigentümer und Geschäftsführer der Firma, Mario Berger, errichtet an diesem Standort eine neue Betriebsstätte für das neu gegründete Unternehmen. „Der neue künftige Betriebsstandort, nämlich direkt an der neuen Donaubrücke und inmitten des Städtedreiecks von St. Pölten, Krems und Tulln, ist für unser Unternehmen rein von der Erreichbarkeit her optimal“, so Mario Berger.

Die Firma „Fiber IT & Digitalisierungs GmbH“ wird ab der Fertigstellung des Betriebsstandortes (Anmerkung: voraussichtlich Mitte 2024) zunächst sechs Mitarbeiter in Traismauer beschäftigen. Die Planung und die Errichtung von Glasfasernetzen für ihre Kunden in NÖ, Wien und dem Burgenland steht im Mittelpunkt des Tätigkeitsbereichs.

Weitere Ausbaumöglichkeiten wurden bereits bei der Standortsuche und der Planung berücksichtigt und werden in den nächsten Jahren laufend evaluiert. „Hervorzuheben ist bei dem neuen Betriebsstandort vor allem die zentrale Lage inmitten von NÖ, wodurch wir unsere Servicetechniker rasch und effizient zu unseren Kunden entsenden können“, erklärt Mario Berger abschließend.

Die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde im Vorfeld der Betriebsentwicklung wurde in den Ansprachen gewürdigt. „Wir sind natürlich sehr erfreut, dass sich die IT- Firma in Traismauer ansiedeln wird. Der Betrieb erweitert damit auch das Branchenspektrum in der Stadtgemeinde. Der Geschäftsführer hat bereits in der Vergangenheit Weitblick und guten Geschäftssinn bewiesen. Seine Firmenphilosophie war bislang von Erfolg begleitet“, freute sich Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ). Mit dem Spatenstich erfolgte der offizielle Baubeginn.