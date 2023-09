Ganz stolz ist Georg Haas aus St. Andrä an der Traisen auf seinen 103 cm großen und 23 Kilogramm schweren Kürbis. Der junge Hobby-Gärtner – er wird im Dezember neun Jahre alt und besucht hier die Volksschule – gab sich große Mühe und hat ihn in der Hitzeperiode jeden Tag fleißig gegossen. „Er lebt für seinen Garten – und wir sind ganz stolz auf ihn“, so sein Vater.

103 Zentimeter lang und 23 Kilogramm schwer ist der von Georg Haas gezüchtete Kürbis. Foto: Payer