Therapie-Rad für junge Traismaurerin

In den Dienst der guten Sache haben sich neuerlich die „Lauffreunde Traismauer“, eine rund 20 Personen umfassende Gruppe von Hobbyläufern, gestellt. Im vergangenen Dezember wurde im Rahmen der Aktion „Adventlicht“ das Adventlicht in Form eines Staffellaufs mit einer selbst gebauten Fackel von Mariazell über das Gscheid nach Lilienfeld als auch St. Pölten und anschließend nach Traismauer gebracht. Auf der insgesamt 103 Kilometer langen Strecke sammelte man eifrig für den guten Zweck. „Diese Sammlung wurde auch von Firmen und mehreren Privatpersonen großzügig unterstützt sodass rund 10.000 Euro für die Unterstützung eines weiteren Sozialprojekts zur Verfügung standen“, erklärt Hans Reischek, er war der Hauptorganisator der Veranstaltung. Der Spendenerlös des Adventlichtlaufes wurde für den Ankauf eines speziellen Therapierades verwendet und an eine junge Traismaurerin übergeben, die an einer seltenen Krankheit leidet. Reischek: „Wir, die Lauffreunde Traismauer, bedanken uns auf diesem Weg nochmals herzlichst bei allen Spendern für die außerordentliche Unterstützung, die zu diesem tollen Spendenerlös geführt hat.“

Auch im kommenden Dezember werden sich die Traismaurer Lauffreunde zum bereits zwölften Mal in den Dienst der guten Sache stellen und das Adventlicht per Staffellauf von Mariazell nach Traismauer überbringen. Dabei werden wiederum für einen guten Zweck Spenden gesammelt werden.

