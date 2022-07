Zu Besuch im Jugendzentrum Stollhofen

Werbung

Bei einem Besuch konnten sich zwei Unternehmer und Jugendpolitiker einmal mehr von der tollen Arbeit des Jugendzentrums, das seit rund drei Jahren im alten Feuerwehrhaus Stollhofen seine Heimat hat, überzeugen.

Durchschnittlich 25 Kids und Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren verbringen gemeinsam Nachmittage in der Jugendoase; ein starkes Signal, dass sich das Jugendzentrum gut etabliert hat und zu einer wichtigen Institution in Traismauer geworden ist. „Ich finde es großartig und wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Traismauer einen offenen Ort haben, um einander zu treffen, Musik zu hören, zu spielen und das vielfältige Programm der Jugendoase ausprobieren zu können“, hebt Jugendgemeinderat David Brandl hervor.

In Begleitung von Brandl und Jugendstadtrat Admir Mehmedovic befanden sich die Unternehmer Wolfgang Prober und Manfred Rossecker, die das einjährige Bestehen ihres Betriebs am Campus 33 gefeiert haben. Aus diesem Anlass stellten sie sich bei der Jugendoase mit einer Spende in der Höhe von 700 Euro ein.

Anna Brodacz, Leiterin der Jugendoase, erklärte, dass ein Teil der Summe für einen Ausflug verwendet werden soll. Das Ziel können die Jugendlichen bestimmen. Zu den Favoriten zählen ein Besuch in der Jump Zone St. Pölten oder in einem Escape Room.

