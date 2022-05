Lob und Kritik bei Herzogenburger Maikundgebung

Werbung

Groß war die Beteiligung an der Maikundgebung der SPÖ: Das Volksheim war fast voll besetzt.

Dort begrüßte Vizebürgermeister Richard Waringer am Tag der Arbeit in Vertretung des Parteivorsitzenden Franz Mrskos die Gäste, darunter auch Bundesrätin Eva Prischl, Bürgermeister Christoph Artner, Marco Simon und Alina Weixlbaum als Jugendvertreter sowie ehemalige Funktionäre wie Franz Schneider, Kurt Schirmer senior, Anton Matzl und Josef Bauer.

Der Bürgermeister – „Schön, dass Ihr alle da seid“ – betonte in seiner Ansprache, dass trotz vieler gegenseitiger Meinungen, Freiheit und Gleichheit nichts von ihrer Aktualität verloren haben, obwohl Freiheit und Demokratie zurzeit in Europa nicht sicher sind.

Er bedankte sich auch bei den vielen freiwilligen Helfern, die bei der Aktion „Ukraine-Hilfe“ mitgeholfen haben, sodass unter kürzester Zeit ein Sattelschlepper voller Hilfsgüter für das Kriegsland bereitgestellt werden konnte.

„Junges Wohnen“ und ein neues Stadtviertel

Artner holte auch einige Projekte vor den Vorhang – wie die Schlüsselübergabe für das „Junge Wohnen“ am Schillerring, wo auf einem Areal, wo über 40 Jahre eine Betriebsruine dahin dümpelte, jetzt zwölf helle Wohnungen, zwischen 48 und 60 Quadratmeter groß, für Familien entstanden sind. Er sprach auch das neue Stadtviertel im Norden an, das in den vergangenen zwölf Jahren entstanden ist und noch immer wächst.

Im Süden der Stadt, im Riefthal, wurde nun Grund erworben, um die Stadt auch dort erweitern zu können. Großes Lob gab es von Artner für den Fahrdienst. Die Aktivitäten der Ossarner Dorferneuerung und die Neugestaltung des Andräer Traisenstegs fanden die Besucher der Maikundgebung positiv: Riesenapplaus.

Doch auch Kritik gab es vom Stadtoberhaupt, vor allem für die jetzige Bundesregierung, denn fünf Regierungs-Chefs innerhalb von drei Jahren dürften nicht zur Normalität gehören. „Die Zusammenarbeit zur Wohle der Bevölkerung schaut in meinen Augen anders aus. Wir nehmen Angst und Kritik ernst und arbeiten nicht in die eigene Tasche. Es gibt viele Ideen von unterschiedlichen Leuten, vor allem für ein gemeinsames Miteinander – auch für unsere Kinder, denn sie sind unsere Zukunft.“

Im Anschluss stellte sich Bundesrätin Eva Prischl vor – zuständig für Kunst, Kultur und Medien sowie Senioren und leistbares Wohnen. Die Wilhelmsburgerin hat Herzogenburg durch eine Freundin in Oberndorf kennen- und lieben gelernt. Sie sprach über Klimaschutz, Pflegenotstand und die Teuerungswelle.

