Herzogenburg gewann Traisental-Turnier

33 Herren- und 21 Damen-Mannschaften mit insgesamt 157 Keglerinnen und Keglern beteiligten sich am Traisental-Turnier 2023 des Kegelsportvereins Herzogenburg, das in der Ossarner Kegelhalle über die Bühne gegangen ist. Der Sieg bei den Herren ging an die Gastgeber: „KSV Volksbank Herzogenburg 1“ setzte sich vor der Spielgemeinschaft „SKH/Post SV 1036“ und dem Team „MWW Mix“ durch. Bei den Damen gewann der „Sport Klub GÖC“ vor „1. KSK GBD Wr. Neustadt 2“ und „KSV Volksbank Herzogenburg 1“. Bei der Einzelwertung siegte bei den Herren Wilhelm Lang vor Robert Zeiner und Matthias Edelhauser – bei den Damen Elfriede Bendl vor Poldi Bratner und Emma Lang. SP-Vizebürgermeister Richard Waringer gratulierte den Siegerinnen und Siegern sehr herzlich.

Bei der Tombola gewann Mary Sallinger den Hauptpreis, eine Urlaubsreise. Vizebürgermeister Richard Waringer (links) und Martin Riedler gratulierten. Foto: Hans Kopitz