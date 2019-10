„Ich habe nichts getan, ich bin unschuldig!“ Mehrfach wiederholt ein 41-Jähriger, der zuvor in Handschellen zur Anklagebank gelotst worden ist, diese Sätze.

Die Fakten sehen ganz anders aus. Gegen 4 Uhr früh waren die Helfer beim Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä schon mit dem Wegräumen beschäftigt. Der 41-Jährige wollte noch etwas trinken; ein Wunsch, der ihm verweigert wurde. Florianis begleiteten den Gast aus dem Zelt, als er plötzlich rabiat wurde. Der Bar-Chef (34) erhielt einen Hieb ins Gesicht, die Folge war ein glatter Nasenbeinbruch. Ein weiterer Silberhelm erlitt bei einer zweiten Attacke eine Nasenprellung.

„Ich habe nichts getan, ich bin unschuldig!“

Mit vereinten Kräften wurde der Randalierer am Boden fixiert, bis die Polizei kam. Die Beamten erkannten sofort, dass er schwer über den Durst getrunken hatte, knapp zwei Promille sollte der Alkotest später ergeben. Eine Befragung zu den Vorkommnissen war nicht möglich, deshalb begleiteten vier Polizisten den Mann zur nahegelegenen Wohnung. Sie wollten verhindern, dass er auf das Festgelände zurückkehrt und dort abermals ausrastet.

Die Wohnungstür war praktisch schon in Sichtweite, als die Lage neuerlich eskalierte: „Plötzlich sah ich die Faust auf mich zukommen, ich drehte mich instinktiv zur Seite, deshalb landete der Schlag auf meinem Ohr“, schilderte ein Polizist, der verletzt wurde. Seine Brille flog durch die Wucht des Hiebes meterweit ins Gras. Auslöser war eine „falsche“ Antwort gewesen. „Ich will noch etwas trinken“, sagte der 41-Jährige. „Sicher nicht“, beschied ihm der Beamte, worauf er attackiert wurde.

Der Tobende wurde festgenommen, blieb jedoch auf freiem Fuß, weshalb es ein paar Wochen später bei der Herzogenburger Volksbank neuerlich zu einem Vorfall kam. „Ich brauche etwas zu essen und zu trinken“, wusste der 41-Jährige und wollte deshalb eine Lebensversicherung auflösen. Allerdings hatte er bei der Volksbank niemals eine Lebensversicherung abgeschlossen, er ist nicht Kunde des Instituts. Schwer begreiflich für ihn und wenig später lautete die Alarmierung bei der Polizei „Randale in der Volksbank“. Der vermeintliche Kunde landete bei der Polizeiinspektion Herzogenburg, wo er neuerlich tobte und sich gegen seine Festnahme heftig wehrte. Endstation war dann in Mauer.

„Kanzler Kurz ist in meinem Körper“

„Ich habe keine Krankheit, ich bin nicht schizophren, ich brauche keine Medikamente, es geht mir gut!“, beteuert der Angeklagte beim Schöffenprozess am Landesgericht St. Pölten, doch ein Sachverständiger sieht das ganz anders: „Er leidet an einem weitschweifigen Wahnsystem. So hat er mir gesagt, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz in seinem Körper eingenistet hat.“

Für die Tathandlung in St. Andrä sei nicht die Alkoholisierung, sondern das „psychotische Erleben“ verantwortlich gewesen. Eine „geistig-seelische Abartigkeit höheren Grades“ konstatiert der Sachverständige. Die Zunahme des Wahns sei zu befürchten, praktisch jederzeit könne es neuerlich zu einer schweren Körperverletzung kommen. Richter und Schöffen folgen seiner Empfehlung, der Mann muss auf unbestimmte Zeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.