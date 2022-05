St. Pölten Auf Video: 5 Monate unbedingte Haft für 15-jährigen Herzogenburger

E in 15-jähriger Herzogenburger attackierte Anfang Februar, unter dem Einfluss von Vodka und Cannabis, einen 16-Jährigen am Hauptbahnhof in St. Pölten. Die Tat wurde von den Security-Kameras am Bahnhof aufgenommen.