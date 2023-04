Herzogenburger Firmlinge haben Palmbuschen gebunden

80 Palmbuschen, die sie am Palmsonntag vor den Gottesdiensten zum Verkauf anboten, wurden im Pfarrzentrum St. Stephan von den Jugendlichen gebunden, die heuer in der Stiftskirche das Sakrament der Firmung empfangen. Vor der Osternachtfeier verteilen die Jugendlichen Kerzen an die Messbesucher, am Samstag, 6. Mai, gibt es noch einen Nachmittag mit den Firmpaten, damit geht dann die Vorbereitung auf das Sakrament in die Endrunde. Am Pfingstmontag, 29. Mai, findet dann die gemeinsame Firmung der Jugendlichen aus den Pfarren Hain, Statzendorf, Inzersdorf und Reidling in der Herzogenburger Stiftskirche statt.

