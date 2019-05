Mit Jahresbeginn ist die Römerstadt Traismauer in die NÖ Aktion „Stadterneuerung“ aufgenommen worden. Damit wurde ein reger Diskussionsprozess zur „Revitalisierung“ der Stadt in Gang gesetzt.

„In den ersten beiden Gesprächsrunden, bei den in mehreren Arbeitskreisen verschiedenste Themen und Ideen diskutiert wurden, haben sich mehrere Projekte herauskristallisiert, die im Rahmen der Stadterneuerungsaktion weiter verfolgt und entsprechend den finanziellen Möglichkeiten auch umgesetzt werden könnten“, berichtet Bürgermeister Herbert Pfeffer.

Mit der jüngsten Stadterneuerungsaktion werde Traismauer sicherlich einen weiteren positiven Entwicklungsimpuls erfahren. Pfeffer: „Vor allem in Sachen Tourismus, Innenstadtbelebung und der Erweiterung des Stadtgrabenparks sehe ich große Chancen, um Projekte voranzutreiben und auch erfolgreich umsetzen zu können.“

Zur Auftaktveranstaltung der dritten Stadterneuerung unter dem Namen „STERN 3.0“ fanden sich rund 30 Personen ein. Bei der Fortsetzung der Arbeitskreisgespräche waren es rund 20 Personen, die gemeinsam aus den erarbeiteten Themen schließlich konkrete Projekte zu Papier brachten.

„Es geht nicht nur um Ortsbildpflege“

Begleitet wird die jüngste Stadterneuerungsaktion durch Sabine Klimitsch und Manuela Heindl von der „NÖ Regional GmbH“. „Basierend auf die Auswertung der Fragebögen, die zu Beginn der Stadterneuerungsaktion an alle Haushalte verschickt wurden, gab es bereits erste Aufschlüsse über die weitere Entwicklung der Römerstadt“, erzählt Sabine Klimitsch von der NÖ Regional GmbH. Dabei gehe es nicht nur um die Ortsbildpflege, sondern um Maßnahmen, die den Bürgern die Chance bieten, direkter und intensiver als bisher am städtischen Leben und an der städtischen Entwicklung teilzunehmen.

Für die „Stadtentwicklungsexpertin“ ist es bereits das dritte Mal, dass sie die Betreuung der Römerstadt während des Stadterneuerungsprozesses (der Zeitraum dafür beträgt vier Jahre) übernimmt. Bei der ersten als auch zweiten Stadterneuerungsaktion (1996 bis 2000 und 2009 bis 2014) hat sie die Zuständigkeit für Traismauer übertragen bekommen.

„Bis zum Sommer werden jetzt ein Stadterneuerungskonzept erarbeitet, ein Beirat gebildet und ein Gemeinderatsbeschluss gefasst werden. Danach kann mit der Planungs- und der Umsetzungsphase begonnen werden. Im Herbst wird es dann das nächste öffentliche ‚Stadterneuerungs- Bürgerforum‘ geben. Dabei wird das Konzept allen Bürgern präsentiert und der Bevölkerung vorgestellt werden“, erklärt der für die Stadterneuerung zuständige Stadtrat Christoph Grünstäudl.

Zentrumsentwicklung ist ein Schwerpunkt

Das ausgearbeitete Konzept soll dann in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden. Vor allem die „Zentrumsentwicklung“ (darin sind leere Geschäftslokale und auch die Entwicklung der Innenstadthäuser im Allgemeinen enthalten), die Sanierung des „Alten Rathauses“, die Überdachung des Schlossinnenhofes, ein Nutzungskonzept für das Schlosserhaus, ein Innenstadtverkehrskonzept oder die Verbesserung der Radinfrastruktur sind Schwerpunkte der Stadterneuerung „STERN 3.0“.

„Die erfolgreiche Umsetzung verschiedenster Projekte soll Traismauer in seinen Stärken stärken und in seinen Schwächen abschwächen“, betont Sabine Klimitsch abschließend. Ziel der Stadterneuerung sei es, in den NÖ Städten die Lebensqualität zu erhöhen und die Kommunikation der Stadtbewohner untereinander zu verbessern.