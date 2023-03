Empfang im Clever-Hotel

Volles Haus gab es am vergangenen Donnerstag im Herzogenburger Clever-Hotel – aber nicht, weil alle Zimmer belegt waren, sondern weil die Stadtgemeinde dorthin eingeladen hatte. Weil es heuer keinen Neujahrsempfang im Stift gegeben hatte, wollte es Bürgermeister Christoph Artner nicht versäumen, die Wirtschaftstreibenden bei einem Frühlingsempfang zu begrüßen. Er lud zu einem gemütlichen Beisammensein, wobei man anschließend im Hotel übernachten konnte, was dann nicht weniger als 30 Personen auch in Anspruch nahmen.

„Viele Herzogenburger kennen das Clever-Hotel von außen – und wir wollten ganz einfach, dass sie das, wenn sie möchten, auch von innen kennenlernen. Da der Empfang jetzt in der Nebensaison stattfindet, ist das auch problemlos möglich“, erklärte Hotelchef Siegfried Schicklgruber.

Als Rahmenprogramm gab es auf dem Parkplatz nördlich des Hotels einen Ziel-Brems-Wettbewerb – veranstaltet vom Autohaus Knabb, gemeinsam mit der Fahrschule Moritz – bei dem man mit einem Elektro-Cupra-Born der Marke Seat am Parkplatzbeginn kräftig durchstartete und gegen Ende so knapp als möglich bei einer Ziellinie halten musste.

Sieger dabei wurde Günter Payer, der es schaffte, vier Zentimeter vor der Linie zu halten, er wurde dafür mit der „Goldenen Bremsscheibe“ belohnt, vor dem Kommandanten der Polizeiinspektion Herzogenburg, Johannes Kovac, der noch zwölf Zentimeter zum Ziel hatte. Dritter wurdre schließlich Thomas Reiprich mit 32 Zentimetern.

Mit dabei waren neben Vizebürgermeister Richard Waringer und den Stadträten Franz Gerstbauer, Martin Hinteregger, Erich Hauptmann und Max Gusel auch die Gemeinderäte Jörg Rohringer und Marion Dorko sowie Wolfgang Schatzl mit Gattin Halina; Wolfgang Keiblinger, Martin Groiss und Friedrich Stefan von den Herzogenburger Geldinstituten, die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, Hans Peter und Helga Schmidtbauer, Margit und Michael Simon, Karl und Maria Spindler, Franz Edlinger, Josef und Elisabeth Prem sowie Nicole Krajewski.

Der vorzügliche Wein bei dieser Veranstaltung kam von Winzerhaus Baumgartner, das Obst stellte Matthias Weichhart zur Verfügung.

