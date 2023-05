Mütter feierten im Herzogenburger Volksheim

Rund 85 Mütter aller Altersklassen – die älteste dürfte wahrscheinlich Rosina Mengl gewesen sein, die kürzlich in aller Frische ihren 95. Geburtstag gefeiert hat – begrüßten Gemeinderat Walter Böhm und Bürgermeister Christoph Artner im Volksheim Herzogenburg zur ersten Gemeinde-Muttertagsfeier nach langer Zeit. „Wir nehmen uns Zeit füreinander und haben nicht vergessen, uns an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen. Ich begrüße alle Mütter, Großmütter, Urgroßmütter und die, die es in absehbarer Zeit werden wollen“, so Artner. Nach einer Stunde, gesanglich und musikalisch unterhalten von den Kindern der Musikschule, aber auch von Mitgliedern der Stadt- und Jugendkapelle, gab es für alle eine gemütliche Jause. Mit dabei waren unter anderem auch Gerti Piglmann, Annemarie Schneider, Herta Jaklitsch, Emma Lang, Frieda Moser, Elisabeth Haselmann, Gerti Hofbauer und Annemarie Schoderböck.

