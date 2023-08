Pönning: Brandursache ist geklärt

Ein elektrischer Defekt, vermutlich von einer Verteilerdose ausgehend, hat den Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Pönning ausgelöst. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Wie ausführlich berichtet, stand dadurch am vergangenen Samstag ein Schweinestall lichterloh in Flammen. Innerhalb kürzester Zeit waren 143 Feuerwehrleute vor Ort, davon die fünf Feuerwehren des Unterabschnitts 3 Perschlingtal mit 90 Mann und zwölf Fahrzeugen. Die Florianis retteten über 100 Schweine: „Die Tiere konnten aus dem brennenden Stall in ein angrenzendes, leer stehendes Lager getrieben und so gerettet werden", so Unterabschnittskommandant Peter Luger.