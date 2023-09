ÖKB Traismauer bei der Landeswallfahrt

Eine langjährige Tradition hat die Landeswallfahrt des NÖ Kameradschaftsbundes (NÖKB) in Maria Taferl. Der Stadtverband Traismauer war mit einer stattlichen Abordnung, rund 60 Personen, vertreten. Für die musikalische Umrahmung der Festlichkeit zeichnete die Stadtkapelle Traismauer mit Obmann Reinhard Pimperl unter der Leitung des Kapellmeister-Stellvertreter Thomas Arlt und für die Kommandantur des Zeremoniells Landeskommandant Herbert Kraushofer verantwortlich.

ÖKB-Landespräsident Josef Pfleger und der ÖKB-Vizepräsident Ernst Osterbauer konnten zu der Veranstaltung Landesseelsorger Prälat Franz Fahrner und den Militärsuperintendenten Karl-Reinhart Trauner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Nationalratsabgeordneten und Bauernbundpräsidenten Georg Strasser, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, den derzeitigen NÖ Militärkommandanten Michael Lippert, den Präsidenten des ÖKB-Bundesverbandes Ludwig Bieringer, den geschäftsführenden ÖKB- Landespräsidenten Josef Glaser und Maria Taferls Bürgermeister Heinrich Strondl in der Basilika begrüßen. Über 700 Kameraden von rund 90 Verbänden waren mit rund 70 Fahnen ausgerückt, um an dieser Landeswallfahrt teilzunehmen. Die Festrede hielt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Darin wurde die Zeitenwende seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 angesprochen. Diese Zeitenwende mache es auch notwendig, das österreichische Bundesheer mit den nötigen finanziellen Mitteln auszustatten, damit es seinen Aufgaben, darunter natürlich auch die Landesverteidigung, nachkommen könne.