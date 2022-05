Kultursommer Traismauer: Vielfalt mit Niveau

Werbung

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren bietet die Stadtgemeinde Traismauer mit dem Kultursommer kulturelle Vielfalt auf hohem Niveau. Das Programm umfasst fünf Veranstaltungsabende im Juli und August im malerischen Innenhof des Schlosses sowie ein krönendes Abschlusskonzert Anfang September in der FineArt-Galerie in der Wiener Straße 10 als Kooperation von des Kunstvereins „Fine Art“ und des Kultursommers.

Der Kultursommer holt Künstler aus Österreich auf die Bühne im eindrucksvollen Rahmen des Schlosses. Dieses Jahr dabei sind „5/8erl in Ehr’n“, „Poxrucker Sisters“, „The Kuh Trio“, „Tricky Niki – Nikipedia“ sowie „Gospel & More“. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe ist Monia, eine burkinische Künstlerin, in der Fine-Art-Galerie zu Gast.

Der Auftakt erfolgt am Samstag, 9. Juli. Ab 20 Uhr gastiert präsentiert die Formation „5/8erl in Ehr’n“. Der Auftritt in der Römerstadt ist eines von 19 Konzerten, das die Band heuer in ganz Österreich absolviert. Ihren Stil umschreibt die im Sommer 2006 gegründete Gruppe gerne als „Wiener Soul“. Die Kompositionen nehmen Anleihen beim Wienerlied, beim Jazz und bei Grooves aus Soul und Blues.

Noch vor dem Kultursommer herrscht Freude bei Birgit Rauscher und Julia Mader. Sie haben sich an einer Kartenverlosung beteiligt, die die Stadtgemeinde durchgeführt hat und prompt gewonnen. Kulturstadtrat Andreas Rauscher und Programmintendantin Sophia Anna Melichar überreichten Birgit Rauscher zwei Karten für den Auftritt von „Gospel & More“ und Julia Mader zwei Karten für das Konzert der „Poxrucker Sisters“.

