Clever-Hotel-Geschäftsführer Siegfried Schicklgruber hat in der Industriestraße – östlich des Clever-Hotels – in Eigeninitiative von der Firma Vitzthum ein 1.500 Quadratmeter großes Areal angemietet und dort vor wenigen Tagen unter dem Namen „Clever-Box“ 120 Container in zwei verschiedenen Größen aufgestellt, die man mieten kann.

„Ich bin überzeugt, der Bedarf ist da, denn auch in St. Pölten und Tulln sind Container-Mietfirmen erfolgreich. Es gibt Firmen, die kostengünstige, flexible und schnelle Lösung für zusätzlichen Raum benötigen, aber auch Kleinwohnungen, wo der Platz einmal eng wird. Nach drei Monaten Mindestmiete können die Container monatlich gekündigt werden. In Zusammenarbeit mit dem Hotel ist die Rezeption von 6 bis 22 Uhr Ansprechpartner für die ,Clever-Box‘, während andere Firmen oft nur einen Tag in der Woche Betriebszeit haben“, erläutert Siegfried Schicklgruber.

Hotel: „Wir stehen gar nicht so schlecht da“

Die ersten Mieter seien fix, an der Erarbeitung einer eigenen Homepage werde derzeit gefeilt.

Und das Clever-Hotel selbst? „Das heurige Jahr kann man vergessen. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, die Touristen fehlen und es wird nicht nur bei uns ein Riesenloch reißen“, erklärte Schicklgruber im Juni dieses Jahres in der NÖN.

„Natürlich ist es zurzeit noch immer nicht optimal, aber wir stehen gar nicht so schlecht da, denn es gibt doch Reisende, die bei uns Quartier nehmen“, berichtet er heute.

„Mahlzig“ von Bierpapst Seidl ausgezeichnet

Sein Hotel trägt den Löwenanteil an den insgesamt 23.788 Nächtigungen, die man in der Stadt Herzogenburg zumindest im vergangenen Jahr registriert hat.

Was Schicklgruber freut: Das „Mahlzig“, das Lokal am Hotelareal in der St. Pöltner Straße, ist von Bierpapst Conrad Seidl in seinem Bier-Guide als „Niederösterreichs Bierlokal des Jahres 2020“ ausgezeichnet worden.