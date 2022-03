Gärtnereien der Region Herzogenburg sind gerüstet

Am 1. März begann der meteorologische Frühling und auch die steigenden Temperaturen und das längere Tageslicht lassen jetzt die Gartensaison starten.

Thomas Nentwich, Chef der Nentwich Gartenbau GmbH, erklärt die wichtigsten Schritte nach der Winterruhe: „Jetzt ist es an der Zeit, die Pflanzen auszuwintern, also entweder wieder ins Freie zu bringen oder von Schutzfolien und dergleichen zu befreien.“

Dadurch können die Pflanzen einerseits langsam in die Wachstumsphase kommen und sich andererseits an kurze Kältephasen gewöhnen.

„Damit man im Sommer die neuen Gartenmöbel benützen kann, muss man jetzt entscheiden.“

Typische Arbeiten sind jetzt der Rückschnitt von Gehölzen, das Beseitigen von Rasenschäden und vor allem Nährstoffgaben, die die Pflanzen im Frühjahr benötigen. Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen müssen gewartet, Naturpools gereinigt werden.

Wer einen Garten neu gestalten will, der sollte jetzt mit der Planung beginnen, so Firmenchef Nentwich: „Als Grünraumarchitekten und Wohnausstatter für das Freie bieten wir neben der Gartengestaltung auch Möbel, Beleuchtung, Pool und Gartenteich, Bewässerungssysteme bis hin zur Outdoorküche an und das erfordert einige Wochen Planungszeit. Zudem muss man bei individuellen Anfertigungen mit längeren Lieferzeiten rechnen. Damit man im Sommer die neuen Gartenmöbel benützen kann, muss man jetzt entscheiden.“

Gartentage vom 22. bis 24. April

Der 80 Mitarbeiter umfassende Betrieb bereitet sich in diesen Wochen auf die Gartentage vom Freitag, 22., bis Sonntag, 24. April, vor.

Nentwich: „Die Gartentage sind eine Deadline, bis dahin muss sich unser Betrieb von der besten Seite präsentieren und es müssen für unsere Kunden alle Waren verfügbar sein.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden