Es ist mittlerweile schon mehr als fünf Jahre her, als Paul Varga bei seinem Patenkind zu Besuch war. Man verbrachte einen angenehmen Nachmittag, doch als es am Abend zum Zahnputz vor dem Bett ging, war das Drama angerichtet. Nichts half, bis die Mutter des Kindes zur Ablenkung ein You-Tube-Video bereitstellte. Allerdings war von einer Bürstenbewegung nichts zu sehen.

Plötzlich hatte der gebürtige Halleiner dann die zündende Idee: „Was wäre, wenn man die Bürste mit dem Video verbindet und sich die Charaktere am Screen nur dann bewegen, wenn man richtig putzt?“ Dann gibt es eine Lösung, die nicht nur spielerisch, sondern auch effektiv ist.

Und so war „Playbrush“ geboren: Das ist eine interaktive, intelligente Zahnbürste, die sich via Bluetooth mit Apps verbindet und so Kindern ermöglicht, interaktive Abenteuer mit eigenen Putzbewegungen zu steuern.

Entwickelt hat Paul Varga „Playbrush“ in der Folge gemeinsam mit seinem Jugendfreund Matthäus Ittner und dem Nigerianer Tolulope Ogunsina, den er beim Studium in London kennengelernt hatte. Am Anfang stand das Modell „Smart“, das seit dem Beginn im Jahr 2015 in Inzersdorf hergestellt wird. Zunächst hat man das Thema mit mehreren Spritzguss-Betrieben besprochen, ehe man im Unteren Traisental mit der Firma TTPH den optimalen Partner fand . „Es gibt hier eine Kombination von mehreren Parametern, die Nähe, die professionelle Herangehensweise, das Super-Team“, streut Paul Varga dem Inzersdorfer Betrieb Rosen. Und vor allem „ist die Zusammenarbeit wahnsinnig unkompliziert.“

Bei „Smart“ handelt es sich um einen Aufsatz für handelsübliche Handzahnbürsten.

Seit September 2018 ist mit der „Playbrush Smart Sonic“ auch eine elektrische Zahnbürste erhältlich: „Das Feature auf eine elektrische Zahnbürste zu übertragen, war der nächste logische Schritt“, erklärt Varga. Die Funktionsweise ist mit der „Playbrush Smart“ vergleichbar und verfügt zusätzlich über 17.000 Schwenkbewegungen pro Minute, Druckmessung und Vibrationsfeedback sowie Indikator-Borsten für den regelmäßigen Bürstentausch.

Zu den beiden „Kids-Versionen“ gehört die Kids-App inklusive verschiedener Spiele, einem Zahnputzcoach sowie Putzstatistiken für die Eltern. Für mehr Abwechslung wird das Angebot stetig erweitert, etwa durch ein Fußballspiel zur Weltmeisterschaft oder Weihnachtslevel.

Im Jahr 2019 folgte schließlich die Erwachsenenversion „Playbrush Smart One“.

Zwei Mal täglich je zwei Minuten

Und wie hält es Paul Varga selbst mit dem Zahnputz? „Zwei Mal täglich je zwei Minuten, das ist ganz selbstverständlich“, sagt der 33-Jährige. Schließlich handle es sich einerseits um eine hygienische Angelegenheit, andererseits habe fehlender oder mangelnder Zahnputz auch Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit.

Und wie begegnet er betrieblichem Stress? „Zum Ausgleich spiele ich Klavier, ein bisschen Tennis und lese viel.“