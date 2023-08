Abbrucharbeiten für Inzersdorf-Getzersdorfer Amtshaus haben begonnen

Das Sawernikhaus oberhalb des Gemeindehauses ist Geschichte: Am vergangenen Mittwoch, Donnerstag, Freitag arbeitete Christian Fiedler mit seiner Baggerschaufel am Gelände des Sawernikhauses, um Platz für das neue Amtshaus zu schaffen, das hier seinen Platz finden wird. Es beinhaltet künftig die neuen Amtsräume, die Bücherei, Räume für die Landjugend und ein Museum. Im Erdgeschoß sind alle Verwaltungsräume einschließlich Nebenräume vorgesehen. Im Obergeschoß sind der Sitzungssaal, das Archiv, die Haustechnik, eine Küchenzeile und WC-Anlagen geplant. Ein Aufzug ist vorgesehen, sodass diese auch barrierefrei erreichbar sind.

Für die drei Tage war die Durchfahrt durch die Ortsstraße gesperrt – und immer wieder blieben interessierte Bürger stehen, um dem „Künstler“ mit der Baggerschaufel zuzuschauen, wie akribisch er die Ziegelwand, die direkt an das Haus der Familie Engelhart anschloss, Stück für Stück entfernte, um diese nicht zu beschädigen.

In den kommenden Tagen wird noch das alte Gemeindehaus abgetragen. Nur der denkmalgeschützte Teil an der Vorderseite bleibt erhalten. Eine Woche später beginnen schon die Sicherungsarbeiten, um auch diesen Teil für die Zukunft abzusichern. Noch heuer wird dann der Bau des neuen Hauses in Angriff genommen.