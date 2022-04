Traismauer, Nussdorf, Inzersdorf-Getzersdorf: Zuwachs am Campus 33

Werbung

Die Stadt Traismauer hat vor Kurzem den Vertrag zum neuen Wertstoffzentrum unterzeichnet. Gemeinsam mit den Gemeinden Nussdorf und Inzersdorf-Getzersdorf soll das zukunftsträchtige Projekt für 10.000 Bürger in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden.

Auf einem Grundstück am Campus 33 wird das zukünftige Wertstoffzentrum seinen Platz finden. „Ich bin stolz, dass wir gemeinsam mit den Nachbargemeinden eine Projektkooperation in dieser Größe geschafft haben“, freut sich Bürgermeister Herbert Pfeffer. „Ein großer Dank gilt auch dem Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung St. Pölten sowie an die Winzer Krems für die gute Zusammenarbeit“, so Pfeffer weiter. Neben dem Wertstoffzentrum wird es auch eine neue Brückenwaage für die Winzer Krems an diesem Standort gebaut. Dies soll die Traubenübernahme für die Winzer aus Traismauer und Umgebung erleichtern.

Verkehrsanbindung ist optimal

Das neue Wertstoffzentrum wird, anders als das bisherige Altstoffsammelzentrum, außerhalb des Wohngebietes liegen. Mit dem Standort am Bauteil B des Campus 33 gibt es außerdem eine optimale Verkehrsanbindung für alle drei Gemeinden.

Viele Abfälle können künftig unabhängig von Öffnungszeiten durch ein elektronisches Zutrittssystem des Gemeindeverbands für Umweltschutz St. Pölten entsorgt werden. Für kostenpflichtige Abfälle wird es eigene Öffnungszeiten mit Übernahmepersonal geben.

Neben dem Wertstoffzentrum wird es auch eine neue Brückenwaage geben. Sie wird hauptsächlich für das Verwiegen der Weinlese genutzt werden. Hier gibt es eine Nutzungsvereinbarung mit den Winzern Krems. Damit ist es eine Serviceeinrichtung für die Winzer. Außerdem kann die Brückenwaage für das Verwiegen der Wertstoffe für das Entsorgungsunternehmen genutzt werden.

