Zu viel Alkohol getankt hatte ein Pensionist, der mit seinem Pkw am vergangenen Freitag gegen 19.45 Uhr in der Kufferner Straße unterwegs war. An der Straßengabelung, an der man links nach Kuffern und rechts zur Firma Hauer fahren kann, krachte das Auto des Mannes gegen ein Fahrzeug, das gegenüber dem ersten Haus geparkt war.

Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass sich beide Wracks am Rande des Totalschadens befanden. Die Bergung übernahmen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf.

Ein Alkotest, der bei dem Senior durchgeführt wurde, ließ an der Unfallursache keinen Zweifel offen: Er hatte mehr als ein Promille „intus“.