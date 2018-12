Durchwegs einstimmige Beschlüsse hat es bei der letzten Gemeinderatssitzung des heurigen Jahres gegeben.

Einer der zentralen Punkte war der Voranschlag für das Jahr 2019. Die VP hatte ihn im Vorfeld einer Begutachtung unterzogen, wodurch das Zahlenkonvolut in einigen Punkten geändert worden ist, sodass SP-Bürgermeister Michael Küttner den Mandataren ein Budget aus einem Guss vorlegen konnte.

Bei einem Gesamtschuldenstand von 11,485 Millionen Euro sind erfahrungsgemäß keine großen Sprünge zu erwarten, sodass die wichtigsten Vorhaben im kommenden Jahr wieder der Straßenbau (249.000 Euro), der Abwasserkanal in der Bahnstraße (80.000 Euro), der Ankauf von LED-Lampen (50.000 Euro) und die Instandhaltung der Güterwege (12.000 Euro) sind.

Immerhin: Die Pro-Kopf-Verschuldung, die allein aus Kanal- und Wasserprojekten resultiert, kann um 449,17 auf 7.944,72 Euro reduziert werden.

Geld für einen allfälligen Neubau des Statzendorfer Feuerwehrhauses ist im Budget 2019 nicht vorgesehen. „Das Projekt ,Feuerwehrhaus‘ ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten. Sollte das Vorhaben schneller vorangehen, kann man es in einem Nachtragsvoranschlag unterbringen“, so Küttner, der diesbezüglich auch von „guten Gesprächen mit Grundeigentümern“ sprach.