Fulminantes Konzert der Fladnitztaler Jungmusiker

Endlich! Die Jugendblaskapelle Fladnitztal konnte am vergangenen Samstag ihr musikalisches Können vor einer vollen Mehrzweckhalle Statzendorf präsentieren. Nach dreijähriger Pause war die Freude über den Erfolg des Konzertes und die zahlreichen Ehrengäste besonders groß.

Unter ihnen befanden sich Nationalratsabgeordnete Bettina Rausch, die Bürgermeister Karin Gorenzel, Daniela Engelhart und Herbert Ramler, die Vizebürgermeister Franz Siedler und Peter Hießberger, er ist gleichzeitig Musikschulobmann, Volksschuldirektorin Elisabeth Schwarz und die Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik, Ingeborg Dockner.

Durch das abwechslungsreiche Programm führte Sonja Gottschlich, die mit ihrer charmanten Moderation das Publikum begeisterte.

Die Bläserklasse der Volksschule Statzendorf unter der Leitung von Musikschullehrer Zsolt Simon, Marianna Peter und Klassenlehrerin Martina Dockner meisterte ihren ersten großen Auftritt mit Bravour.

Highlight des Abends war die Verleihung des Jungmusiker-Leistungsabzeichens des NÖ Blasmusikverbandes an Finn Steiner, Theo Speiser und Elisabeth Stelzhammer in Bronze, Anna Rockenbauer in Silber und Pia Müller in Gold.

Besondere Ehre wurde Kapellmeisterin Tamara Ofenauer- Haas zuteil, die die Dirigentennadel in Silber von Bezirksobfrau Ingeborg Dockner überreicht bekam.

Eine besondere Überraschung war das Geburtstagsständchen für Gerhard Fidelsberger und Michael Burger.

Nicht nur musikalisch konnte die JBK Fladnitztal auftrumpfen, sondern auch die Verköstigung der Gäste wurde bestens gemeistert.

„Der gelungene Konzertabend und die reibungslose Veranstaltung nach so langer Pause machen Mut für unsere Jubiläumsveranstaltungen 2023! Unser nächstes Ziel ist bereits am Samstag die Konzertmusikbewertung in Grafenwörth!“, freut sich Obmann Christian Müllner.

