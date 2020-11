Aufgrund des Lockdowns ist die Generalversammlung der Landjugend online abgehalten worden. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen. Obmann Florian Schabasser und Leiterin Marlene Burger verabschiedeten sich von der Spitze, sie werden im kommenden Jahr als Kassaprüfer im Vorstand tätig sein. Ihre Nachfolger sind Markus Haiderer und Tanja Ramler. Unterstützt werden sie von den Stellvertretern Andreas Bürgmayr beziehungsweise Myriam Schmutzer und Nicole Burger. Kassier Julian Neuwirth und Schriftführerin Maria Burger komplettieren das neue Vorstands-Team.

Die scheidende Leiterin Marlene Burger blickte auf viele Aktivitäten zurück, die trotz der Corona-Situation über die Bühne gingen. Sie reichten vom Go-Kart-Fahren, der Teilnahme am Ball der Landjugend des Bezirks und dem Sprengel-Winterurlaub in Obertauern bis zu einem Grillabend im August.

Ein großes Highlight in diesem Jahr war der Projektmarathon. In 42,195 Stunden sind die Gartenhütten im Kindergarten renoviert worden, außerdem funktionierte man eine alte Telefonzelle in eine ansprechende, bunt gestaltete Bücherzelle um.