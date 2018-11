Die Reste einer Hütte im Garten von Bürgermeister Michael Küttner zeugen davon, was ein anonymes Schreiben auslösen kann. Am Mittwoch erreichte der an die Bezirkshauptmannschaft adressierte Brief mit einer Aufsichtsbeschwerde das NÖN-Büro. Darin wird dem SP-Ortschef unterstellt, er habe im Grünland neben seinem Haus ein nicht-genehmigtes Gartenhaus.

Die kleine Holz-Hütte ärgert den unbekannten Verfasser deshalb, weil Küttner für die nicht-genehmigte Überdachung im Grünland einer Kufferner Familie einen Abbruch-Bescheid erteilte. „Bei den Bürgern gilt die NÖ Bauordnung und beim Bürgermeister nicht?“, fragt der Verfasser.

„Natürlich gelten für mich dieselben Regeln wie für alle anderen Bürger. Ich nehme mich da nicht heraus“ Michael Küttner , Bürgermeister Statzendorf

Küttner verneint das. Der Vorwurf, mit dem die NÖN ihn am Donnerstag konfrontiert, sei für ihn neu. „Ich habe noch nichts von einer Aufsichtsbeschwerde gehört“, wundert sich der Bürgermeister. Ob das Schreiben tatsächlich bei der BH eingelangt ist, will man dort auf NÖN-Anfrage nicht verraten.

Am Donnerstag schickte Michael Küttner dieses Foto vom laut Vorwürfen illegalen Gartenhaus. „Ich habe mir über diese Hütte, die wir vor 25 Jahren aufgestellt haben, nie Gedanken gemacht“, sagt der SP-Bürgermeister in der ersten

Reaktion. | zVg

„Ich selbst habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wir haben die Hütte vor Jahrzehnten beim Bauen aufgestellt“, erzählt Küttner. Wenn er einen Brief von der BH bekomme, werde er dem aber nachgehen. „Natürlich gelten für mich dieselben Regeln wie für alle anderen. Ich nehme mich da nicht heraus“, stellt der Ortschef klar.

Gleichzeitig betont Küttner, dass er sowieso vorhatte, die Hütte abzureißen. Dort, wo vor etwa 25 Jahren das Gartenhaus aufgestellt wurde, soll nämlich bald ein Schwimmbad entstehen. „Einen Einreichplan gibt es schon“, betont Küttner.

Plötzlich war die Hütte weg

Der Abriss der Hütte erfolgt dann wesentlich schneller als gedacht. Am Samstag sitzt der Bürgermeister bereits in den Trümmern seines Gartenhauses. „Das ist über Nacht plötzlich verschwunden“, lacht der Ortschef. „Ob die Hütte genehmigt war, kann ich immer noch nicht ganz sicher sagen, das gebe ich zu. Wenn sie nicht rechtens war, habe ich kein Problem damit, die Konsequenzen zu tragen“, sagt Küttner. Mit dem abrupten Abriss wolle er ein klares Zeichen setzen.

Geplant gewesen wäre die Entfernung erst in zwei bis drei Wochen. Der Ärger über den anonymen Vorwurf bewegte den Ortschef dann aber dazu, sofort zu Hammer und Säge zu greifen und das Haus eigenhändig zu schleifen. „Auch im Fall der nicht genehmigten Überdachung, die in dem Brief angesprochen wird, gab es im Jahr 2016 ein anonymes Schreiben“, erzählt der Ortschef. Es sei dann seine Pflicht, so etwas nachzugehen, betont Küttner. Er habe daraufhin mit der Familie das Gespräch gesucht. „Der Abbruch war schlussendlich notwendig, es gab damals aber keine Probleme“, stellt der Bürgermeister klar. Die betroffene Familie bestätigt das der NÖN.

Küttner lässt über Bauordnung aufklären

Um solche Vorwürfe gar nicht erst aufkommen zu lassen, möchte der Ortschef nun einen Bürgermeister-Stammtisch einberufen. „Ich werde einen Bauordnungsexperten einladen. Der soll darüber aufklären, was man darf und was nicht“, ist Küttner entschlossen. Für die Zukunft wünsche er sich, dass man miteinander spricht. „Ich will nicht, dass anonyme Anschuldigungen noch mehr Menschen treffen.“