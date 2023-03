Mann stürzte in Bachbett

Großalarm für die Freiwilligen Feuerwehren Statzendorf, Kuffern und Hausheim-Noppendorf: In der Nacht auf Donnerstag sind sie in die Nähe des Gemeindeamtes in der Absdorfer Bahnhofstraße alarmiert worden. Offensichtlich war ein Mann aus ungeklärer Ursache in den Ambacher Graben gestürzt. Er hatte riesiges Glück: Ein zufällig vorbei fahrender Autolenker bemerkte den Regungslosen im Bachbett und leistete sofort Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Mann bereits am Gehsteig.

Er wurde vom Roten Kreuz Herzogenburg erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf waren 23 Mann im Einsatz.

