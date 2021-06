Symbolische Schlüsselübergabe und große Freude: Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger hat in der Vorwoche im Beisein von Bürgermeister Herbert Ramler 21 geförderte Wohnungen an die Mieter in der Bahnhofstraße 23 übergeben.

Die Bauzeit für die Wohnhausanlage der WET-Gruppe betrug rund ein Jahr.

„Der gemeinnützige Wohnbau ist eine tragende Säule für die Konjunktur. Dadurch wird in NÖ ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro ausgelöst und 30.000 Jobs gesichert“, berichtete Landesrat Eichtinger bei dieser Gelegenheit.