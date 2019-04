Die Gemeinde lud am vergangenen Freitag zum Frühlingsempfang. Schauplatz war das „Weinorama“ der Winzerfamilie Steyrer. Eingeladen worden waren alle Gastronomen und Heurigenwirte, Neubürger, Jungmusiker, Absolventen und jene Bürger, die vor dem Präsenzdienst stehen.

Bürgermeister Michael Küttner und Organisatorin geschäftsführende Gemeinderätin Bettina Raffetseder konnten gleich sechs Absolventen begrüßen. Kerstin Eberl, Christine Hiegesberger und Stefanie Westermaier (alle Bachelor of Arts in Business), Thomas Harold (Master of Science), Katrin Schabasser (Bachelor of Education) sowie Thomas Westermaier (Magister der Philosophie) erhielten Urkunden, Bäume sowie ein Kunsthandwerk.

Die Neubürger erhielten ein Weinpräsent, Eric Raffetseder und Tobias Schmutzer, die zur Musterung angetreten sind, bekamen einen Kinogutschein.

Den Jungmusikern Pia Müller (Saxofon) und David Schmutzer (Klarinette) gratulierten Bettina Raffetseder und Amtsleiterin Heidi Bandion sehr herzlich. Die Talente bekamen je 30 Euro.

Das Rahmenprogramm wurde von den Kindern der Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/Statzendorf unter der Leitung von Marianna Peter mitgestaltet. Für die Verpflegung der Gäste sorgte das Team von Winzerfamilie Steyrer.