Besonders bodenschonend bauen die Familien Sterkl (Statzendorf) und Burger (Untermerking) Kohlgemüse, Zwiebel und Salate an. Als Teil der rund 70 Vorzeige-Landwirte, die das von Spar und dem WWF gestarteten Projekt „Gesunde Böden für gesunde Lebensmittel“ umsetzen, liefern sie nicht nur gesundes Gemüse, sondern leisten auch einen Beitrag für den Klimaschutz.

Durch Düngung mit Kompost, schonenden Methoden der Bodenbearbeitung und die richtige Fruchtfolge bauen sie wertvollen Humus auf. Dadurch kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und halten. Er wird damit ertragreicher und widerstandsfähiger gegenüber langen Trockenperioden.

Dass das Vorhaben den beiden Familien aus der Region Herzogenburg voll und ganz gelungen ist, zeigten Bodenuntersuchungen. Für das zusätzlich im Boden gebundene CO2 erhalten die Spar-Gemüse-Lieferanten nun eine Prämie, um den Mehraufwand auch abzugelten.

Auch in den nächsten Jahren will Spar weitere Landwirte für das Projekt gewinnen und so die Humus-Aufbauflächen in ganz Österreich ausweiten. „Ich freue mich sehr, dass wir zahlreiche Landwirte für das Humusprojekt gewinnen konnten, denn so leisten wir gemeinsam, Landwirte, Handel und Kunden, einen Beitrag zum Klimaschutz und für den Aufbau von gesunden Böden“, meint Spar-Geschäftsführer Alois Huber.