Am vergangenen Freitag ging in der Mehrzweckhalle eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf über die Bühne. Die Silberhelme wurden dabei offiziell um ihre Zustimmung zum Neubau des Feuerwehrhauses gebeten. Vor dem Votum hatte jedes Mitglied die Möglichkeit, Einsicht in die aufliegenden Baupläne zu nehmen. Auch die Kosten für den Bau stehen mittlerweile fest, sie werden sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen, wobei die Florianis ein Drittel beisteuern müssen.

Alex Erber Startschuss für Feuerwehrhaus

Im Beisein des Kommandos (Kommandant Michael Weiss, sein Stellvertreter und Unterabschnittskommandant Thomas Hell, Verwalter Günter Winterleitner) sowie der Politik (Bürgermeister Herbert Ramler, Vizebürgermeister Franz Siedler und Gemeinderat Robert Graf) sind dann 42 Stimmen abgegeben worden, wobei sich die überwältigende Mehrheit für den Neubau im Süden aussprach: 40 Pro-Stimmen, eine Stimme dagegen, eine ungültige Stimme.

Kommandant Michael Weiss freute sich über das Ergebnis und bedankte sich bei seinen Kameraden für die Zustimmung und den Zusammenhalt. Diesen Worten schlossen sich Kommandant-Stellvertreter Thomas Hell und Bürgermeister Herbert Ramler an.