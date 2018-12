Ausgezeichnet besucht war der bereits zum 24. Mal von der VP organisierte Traismauer Advent. So wie in den Vorjahren war auch diesmal das Schloss Traismauer samt dem dazugehörigen Schlossgarten (in Richtung Musikschule – auf der Rückseite des Schlosses) der Veranstaltungsschauplatz.

Neben dem bereits traditionellen Adventmarkt mit rund 40 Ständen wurde auch ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm geboten. Eine Adventausstellung mit zahlreichen Ausstellern, eine Adventmarktkulinarik im Schlosshof und Schlossgarten mit verschiedensten Spezialitäten als auch die beiden Aufführungen des Traismaurer Krippenspiels lockten zahlreiche Besucher an.

Ein vielfältiges Kinderprogramm samt zwei Vorführungen der Puppenbühne „Träumeland“ mit den Aufführungen des Stücks „Das Weihnachtsschäfchen“ zählte ebenso zu den diesjährigen Attraktionen des Traismaurer Advents. Zudem wurde auch zu einem gemeinsamen Adventliedersingen mit einem Bläserensemble des Musikvereins Traismauer geladen.

Museum hat eine 200-jährige Tradition

An den beiden Veranstaltungstagen hatte auch das Krippenspielmuseum, das in drei Räumlichkeiten im ersten Obergeschoß im Schloss Traismauer untergebracht ist, geöffnet.

Das Museum beheimatet sowohl das neue als auch das alte Traismaurer Kripperl - ein Puppentheater mit bereits über 200-jähriger Tradition. Auch an jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag bis zum Heiligen Abend hat das Museum, das 2015 aus der Taufe gehoben wurde, jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet.